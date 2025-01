Ilfattoquotidiano.it - Vedo un certo oscurantismo sulla mafia ma Cosa Nostra è viva. Perciò ricordo due amici uccisi

Registro un latente– da parte dei media e dell’opinione pubblica – sul fenomeno mafioso. Non vorrei, che con le “rimpatriate” a Palermo di mafiosi in permesso premio e dal fatto che i picciotti non sparano più, si consideri lasconfitta e debellata. No!, basta saper e voler guardare per rendersi conto che non è affatto deceduta. Sono anni che dico agli studenti, che “la memoria è il faro che illumina il futuro e se un popolo tenta di spegnere quella luce, disarà un popolo senza futuro”. E a proposito di memoria, oggidue cari/colleghi della polizia di stato assassinati daa Palermo.Ma ancor prima di ricordarli mi preme rispondere ad un commento a margine di un mio post riferito al ministro Nordio e pubblicato su questo blog.