Serie A svolta per il ritorno di Chiesa | la formula per chiudere

Ultimo aggiornamento 11 Gennaio 2025 16:58 di Alessandro BastaFedericoresta al centro del calciomercato, nonostante sia finalmente arrivata la rete con il Liverpool: spunta laperÈ il giorno dial Liverpool. E stavolta non stiamo parlando di calciomercato, perché questa sarebbe una storia conclusa mesi fa con il trasferimento con la maglia dei Reds e l’addio alla Juventus. Poi, però, c’è stato l’ambientamento, ila una condizione fisica sufficiente rispetto a quanto richiesto dagli inglesi e anche la necessità di integrarsi in una delle squadre più forti del mondo.L’esterno offensivo ha avuto davvero tante difficoltà a emergere, a farsi notare da Arne Slot e dunque a trovare continuità sul campo. Oggi, però, dopo tanto lavoro e frustrazione, è di nuovo il momento di mettersi in mostra.