Alternative für Deutschland rinviato l’inizio del congresso in Sassonia | autostrada bloccata e scontri tra attivisti anti-nazisti e polizia

E’ rimandato almeno di qualche ora a Riesa, in, regione roccaforte difür, ildel partito per definire il programma elettorale e nominare ufficialmente come candidata cancelliera Alice Weidel in vista delle elezioni del prossimo 23 febbraio. Secondo l’organizzazione “Oppose” un centinaio di autobus da 70 diverse città del Paese sono arrivati in città con gliAfD. Un “piccolo gruppo” diha bloccato una corsia di unae una manifestazione con oltre 4.000 partecipè andata in scena già dalle prime ore del mattino davalla stazione centrale.Gruppi di manifestsono riusciti a bloccare ripetutamente le strade di accesso alla città e alla sala eventi della conferenza del partito. La situazione è tesa. I manifesthanno svitato le valvole dei pneumatici di diverse auto dellae, secondo i resoconti dei media, hanno attaccato adesivi sui veicoli di emergenza.