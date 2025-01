Sport.quotidiano.net - La proposta. I tifosi invocano il vecchio inno “Si può fare“ all’inizio del match

Ci sono versi che toccano le corde del cuore, musica e parole che risvegliano sentimenti forti, ricordi indelebili, emozioni uniche. L’dello Spezia ‘Si può’, coniato dal cantautore spezzino Riccardo Borghetti nel lontano 1985, a distanza di 40 anni risveglia ancora sensazioni forti nei tantidello Spezia di mezza età, la cosiddetta ‘vecchia guardia’, che sullo sfondo di quelle note hanno vissuto momenti indimenticabili di storia aquilotta. "La nostra città di gabbiani e di pesci di mare, se canti più forte vedrai gli Aquilotti volare, le nostre bandiere un po’ bianche, un po’ nere ed il cuore, i gridi di tante persone vedrai si può, eh eh eh eh Spezia, olè!". Unche ha accompagnato intere generazioni, in momenti non facili, quando lo Spezia militava in C fra mille difficoltà.