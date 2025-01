Ilgiorno.it - Investita da un pirata mentre guida il monopattino sulla ciclabile: grave donna di 40 anni

Un'altra omissione di soccorso. Un altro camionista che si allontana senza fermarsi per chiamare aiuto. Ilincidente stradale è avvenuto alle 8.45 di venerdì 10 gennaio 2025 in via Bernardino da Novate angolo via Comasina, nella periferia nord di Milano. Stando alle prime informazioni, unadi 40è statada un mezzo pesantestava percorrendo lasu unelettrico: è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata in codice rosso al Niguarda; avrebbe traumi molto preoccupanti a una gamba. La fuga Il conducente del veicolo investitore, descritto da alcuni testimoni come un mezzo di grosse dimensioni, non si è fermato, ma ha proseguito la marcia; resta da capire se si sia accorto dell'impatto e se pure in questo caso, come in altri, abbia influito l'angolo cieco.