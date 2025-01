Cristiano Ronaldo è così felice dopo il miglior inizio del 2025 con il gol di Al-Nassr contro Al-Akhdoud

Leggi su Justcalcio.com

-01-09 22:05:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oroha definito il suo primo gol delil “modoe per iniziare l’anno”che Al-si è assicurato una vittoria nervosa in casai lottatori della Pro League saudita Al-.Nella prima partita di entrambe le squadre dalla pausa invernale in Arabia Saudita, gli ospiti sono passati in vantaggio grazie all’esterno Savior Godwin all’Al-Awwal Park di Riyadh prima chesegnasse un rigore durante la doppietta di Sadio Mane.“Sonodi iniziare l’anno con una vittoria e un gol”, ha dettoai suoi milioni di follower sui social media, accompagnando la sua risposta con foto di se stesso durante la vittoria per 3-1.