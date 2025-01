Metropolitanmagazine.it - Come è stata realizzata la battaglia alla casa bianca per Civil War

Attenzione! Seguono spoiler sul film “War” di Alex Garland.L’America diWar è un Paese dilaniato dguerrae, diviso in fazioni che si contendono il potere. Quattro giornalisti viaggiano da New York a Washington per catturare le immagini crude, violente, strazianti dello scontro. A metà del viaggio, una fonte rivela loro che le forze ribelli del Texas e della California stanno per attaccare la capitale e giustiziare il presidente. Giunti a Washington, i giornalisti si trovano nel mezzo di unacampale tra le forze in campo, che culmina con la violazione del perimetro di sicurezza della. Una scena finale epica, coinvolgente: il carro armato che ne sfonda il cancello principale, la limousine presidenziale trivellata di colpi, gli interni della residenza vuoti e invasi da una squadra di militari senza scrupoli.