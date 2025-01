Lanazione.it - Morto in cartiera, non si ferma il dolore per Tony. “Perdiamo una grande persona”

Lunata (Lucca), 9 gennaio 2025 – “Raramente ho incontrato unadi cosìbontà d’animo”. Paolo Rontani, capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale a Capannori e candidato a sindaco per il centrodestra alle scorse amministrative, era amico di Kaja Artan, il 52ennemartedì sera ina Lunata. “Mi ha aiutato anche durante la campagna elettorale – spiega Rontani – anche se non era candidato nella lista, con quel tipo di sostegno concreto che è molto più efficace di quello a parole, pur gradito, di incoraggiamento. Ma soprattutto – argomenta il politico capannorese – sono stato il suo commercialista negli ultimi dieci anni. Oltre alle doti morali,lavoratore,equilibrata, generosa, che ha sempre fatto del bene agli altri, io vorrei sofrmi sul resto.