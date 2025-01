Leclerc contro Hamilton il paragone spaventa la Ferrari

Leggi su Sportface.it

Il pilota monegasco avrà come compagno-avversario il sette volte campione iridato: c’è un confronto che non fa piacere alla rossaUn po’ oscurato. Charlesvive queste settimane di vacanza con l’ingombrante ombra di Lewis. L’arrivo indel sette volte campione del mondo sta calamitando ovviamente l’attenzione, facendo passare in secondo piano il pilota monegasco.La convivenza a Maranello dei due è tema di discussione: sarà un’arma in più a favore del Cavallino Rampante o genererà problemi che complicheranno il cammino della rossa? L’interrogativo troverà risposta nei prossimi mesi, anche se Vasseur si è detto convinto di aver fatto la scelta giusta e chesapranno pungolarsi a vicenda senza però ostacolarsi.È questa ovviamente la speranza di tutti i tifosi dellache sperano nel 2025 per ritrovare un titolo mondiale che a Maranello manca da ormai troppo tempo.