In Senato arriva la notizia della liberazione di Sala parte l’applauso Renzi | Oggi è festa per tutti un abbraccio ai genitori – Il video

Leggi su Open.online

Un lungo applauso di tutto l’emiciclo: questa la reazione inallagiornalista Cecilia, detenuta in Iran dal 19 dicembre,rilasciata e in arrivo in Italia. La prima a prendere la parola è stata la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi che ha ringraziato anche l’intelligence e le «istituzioni tutte» per il lavoro fatto e per garantire il rientrogiornalista in Italia. Poi, gli interventi, uno per ogni gruppo, dei variri. Tra cui quello di Matteo, ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva. «è giorno diper tutta l’Italia e noi diciamo grazie a tutte le istituzioni, a cominciare dal signor PresidenteRepubblica che ha ricordato Cecilianel suo messaggio dell’ultimo dell’anno, a cominciare dalla Presidente del Consiglio dei ministri, a cominciare dai ministri che si sono occupativicenda, a cominciare dalle autorità dell’intelligence.