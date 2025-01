Tvzap.it - “Cosa ha fatto al Grande fratello”, Stefano smaschera Lorenzo e il pubblico si indigna (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,protetto dagli autori malosi scopre. Il nuovo anno all’interno della Casa del seguitissimo reality show è iniziato con una “lavata di capo” per i gieffini e anche, per alcuni, anche seri provvedimenti disciplinari. Gli autori sono arrivati al pugno di ferro dopo i numerosi appelli del telespettatori,ti per alcuni comportamenti dei concorrenti. Alcuni attriti avrebbero infatti abbondantemente sforato il limite dell’accettabile (si ricordano gli insulti, le urla e i bollitori volanti). Tuttavia, anche dopo la presa di posizione del programma sorgono alcune controversie: pare infatti, a detta di alcuni fan del “”, che la produzione abbia usato “due pesi e due misure” chiudendo un occhio su alcuni concorrenti che avrebbero invece meritato di essere ripresi e puniti quanto altri.