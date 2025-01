Biccy.it - Comunicato del Grande Fratello, novità sui provvedimenti

Nelle anticipazioni ufficiali della produzione del programma ha fatto riferimento ad un solo provvedimento e molti hanno così pensato che soltanto una gieffina fosse a rischio eliminazione o televoto , ma le cose non stanno proprio così. Dopo le anticipazioni fornite dal sito del GF, Biagio D’Anelli è intervenuto facendo sapere che Helena Prestes stasera potrà stare tranquilla, ma che lo stesso non vale per Ilaria Galassi. Adesso a fare un po’ di chiarezza in più c’ha pensato ilcon un nuovo.Ildel: alcuni gieffini a rischio.Attraverso unpubblicato poco fa, ilha rivelato che il provvedimento sarà sì uno solo, ma che coinvolgerà vari concorrenti! Viene quindi da pensare che potrebbero aprire un televoto flash per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, oppure queste tre gieffine potrebbero andate in nomination d’ufficio.