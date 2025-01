Gamberorosso.it - Non solo satelliti. L’assurda moda dei farmaci per dimagrire promossa da Elon Musk

C’è chi festeggia il Natale con abbondanti cene e chi, come, preferisce sfoggiare una silhouette da “Ozempic Santa” sul suo social X. Sorprende un po’, però, che proprio il fratello di Kimbal, chef e imprenditore della cucina sostenibile, si affidi più alla chimica che a una sana dieta per perdere peso. Come sempre, il fondatore di Tesla e SpaceX non perde occasione per attirare l’attenzione (con polemiche incluse), cavalcando l'onda delle diete-dei vip post feste.«Tecnicamente, prendo Mounjaro»Il 25 dicembre,ha pubblicato su X (ex Twitter) una foto di sé vestito da Babbo Natale, sottotitolata con l’irriverente «Ozempic Santa». E, come da copione, non si è limitato alla provocazione, scrivendo nella caption: «Tecnicamente, prendo Mounjaro», ha specificato, aggiungendo che questo farmaco per il diabete di tipo 2 gli evita «flatulenze e ruttini» rispetto all’Ozempic.