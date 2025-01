Gqitalia.it - Mark Zuckerberg ha indossato un Rolex d'epoca da 850.000 euro davvero strabiliante

Leggi su Gqitalia.it

continua a indossare orologi da urlo. Nel settembre 2024, abbiamo trattato la nuova passione del boss di Meta per gli orologi di lusso. È stato avvistato con un Patek Philippe Quantième Perpétuel 5236P, un modello del valore di circa 140.000. Poi, a ottobre, abbiamo recensito le ultime chicche che ha: un F.P. Journe Chronomètre Souverain Havana in platino, un Master Ultra Thin Kingsman Knife di Jaeger-LeCoultre, un DB25 Starry Varius di De Bethune. Insomma, roba di un certo peso. Eppure, non era nemmeno l'antipasto in confronto al segnatempola notte di Capodanno.Sul suo account Instagram,ha augurato ai suoi follower un felice anno nuovo in compagnia della moglie Priscilla Chan. Nella foto postata, oltre ai sorrisi gioiosi del passaggio al 2025, i più attenti hanno notato che sembrava indossare un orologio d'oro.