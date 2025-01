Liberoquotidiano.it - "Colpa del guidatore". Passeggero senza cintura? Da ora cambia tutto: la sentenza che fa discutere

Svolta per gli incidenti stradali. La morte di unin macchina saràdelse la vittima era. A deciderlo la Cassazione, che ha annullato ladi assoluzione di Letizia D., una 29enne di Alatri accusata di omicidio colposo perché - mentre era al volante di una Fiat Punto la notte del 31 dicembre 2015 - era finita fuori strada dopo che un cane randagio le si era parato di fronte e nell'incidente era morto sul colpo un suo amico. Stando a quanto deciso dalla corte, la ragazza "non aveva preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero la". Come riporta il Messaggero, i supremi giudici hanno disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma. In quel caso, la vittima si chiamava Gianmarco Ruspantini. Era il 2015 e il ragazzo aveva appena compiuto 18 anni.