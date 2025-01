Liberoquotidiano.it - "Chi arriva dal Manchester United": Milan, dopo la Supercoppa un colpo pazzesco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Anche il calciomercato di gennaio, a tratti isterico per il minor tempo a disposizione rispetto a quello estivo, ha la parvenza di un Monopoli natalizio, solo che al posto dei dollari falsi ci sono (pochi) soldi veri. Le strategie di chi cerca di riparare agli sbagli commessi mesi fa, sono quindi concitate. La Juventus, ad esempio: il cammino sconcertante della squadra di Motta a -12 dal Napoli ha suggerito correzioni in quasi tutti i reparti. In difesa, innanzitutto visto che il grave infortunio di Bremer e il rifiuto che Thiago Motta ha di Danilo hanno portato Giuntoli a inseguire non uno ma due difensori: Antonio Silva e Dávid Hancko le prime scelte. Alla luce del nuovo ko muscolare di Milik e degli 11 pareggi in campionato, serve ovviamente anche un attaccante da affiancare all'ondivago Vlahovic.