Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2025 in DIRETTA: è lotta tra austriaci per l’Aquiola d’oro, eliminato Insam

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02: L’estone Aigro arriva a 125 metri, punteggio di 124.617.02: Ora Michael Hayboeck (Austria)-Artti Aigro (Estonia)17.01: Non perfetto sullo stacco, Paschke che poi galleggia vicino a terra fino a 133 metri, punteggio di 140.2, migliore dei ripescati, terzo in assoluto, sarà nella seconda serie anche se esce battuto dalla sfida17.01: E’ un buon salto il salto Granerud che arriva a 134.5 metri, punteggio di 142.2, secondo punteggio17.00: Ora Pius Paschke (Germania)-Halvor Egner Granerud (Norvegia)16.59: Grandeissimo salto del norvegese Forfang che sfrutta condizioni a lui favorevoli. 139.5 metri, punteggio di 152.2, primo posto provvisorio, non sarà facile batterlo16.58: Non male il salto del tedesco Hoffmann, misura di 127.5 metri, punteggio di 124.