Il Liverpool ha bisogno di ingaggiare il terzino a gennaio perché Robertson sta resistendo – Carragher

2025-01-05 23:50:00 Ecco quanto riportato poco fa:Jamiecrede che ilpossa mettersi in una posizione “davvero forte” per vincere la Premier League sostituendo Andyquesto mese.Nella sua ottava stagione al club,ha fatto parte di una prestazione difensiva discutibile nel pareggio per 2-2 in casa contro il Manchester United in difficoltà domenica, quando gli ospiti hanno segnato i loro primi gol ad Anfield dal 2018.“Ildeveun– penso comesinistro”, ha detto a Sky Sports l’ex difensore dei Reds. “Se ildovesse ottenere unsinistro a, ciò lo metterebbe in una posizione davvero forte.“è una leggenda assoluta e lo adoro da morire. Resiste in ogni partita e non credo understudy Konstantinos Tsimikas è piuttosto lo standard per sostituirlo”.