Chi è Luca Nascimbene fermato dai carabinieri al primo giorno come medico di base | Non è laureato

Il falsodi Vizzolo Predabissi: il caso, 26 anni, è al centro di un caso che ha scosso Vizzolo Predabissi, un piccolo comune tra Lodi e Milano. Era il suodi lavorodi, subentrato al collega appena andato in pensione. Ma la giornata si è conclusa con un intervento deidei Nas che lo hannocon l’accusa di esercizio abusivo della professione medica., secondo le autorità, sarebbe privo del titolo di laurea e dei requisiti necessari per svolgere l’attività di.Chi è?Originario di Casteggio, in provincia di Pavia,presenta un passato che lo dipingeun personaggio poliedrico. Online, si descrivescrittore, poeta, giornalista e opinionista di geopolitica, mentre sui social si definisce “personaggio pubblico” e persino “insegnante di scuola superiore”.