Regno Unito, la neve manda nel caos il rientro dalle vacanze. E gli Usa si preparano a una storica ondata di gelo

Le forti nevicate che si sono abbattute sulstanno creando disagi per gli spostamenti di migliaia di persone. In Inghilterra, gli aeroporti di Manchester e Liverpool sono stati costretti a chiudere per alcune ore nella mattinata di domenica 5 gennaio. Le difficoltà hanno riguardato però anche la rete ferroviaria, con numerosi treni cancellati, e quella autostradale, messa a dura prova non soloabbondanti nevicate ma anche dal controesodo di migliaia di famiglie di ritorno a casadi Natale e Capodanno.Blackout nelIl Met Office, principale servizio meteorologico britannico, ha spiegato che le precipitazioni si stanno spingendo verso Nord e si concentreranno quindi nella serata di domenica tra l’Inghilterra settentrionale e il Sud della Scozia, dove è in vigore un’allerta gialla.