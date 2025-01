Ilrestodelcarlino.it - La strage del Pilastro: “C’era un altro livello”. Ma i familiari sono divisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 gennaio 2025 – Cammina appoggiandosi al cardinale Matteo Zuppi mamma Anna Maria. Lui ha appena detto, nell’omelia, che la giustizia “infine è la verità sui tanti punti oscuri, che – e un po’ ferisce – ancora cerchiamo”. I punti oscuriquelli che costellano la parabola di sangue della banda della Uno Bianca, che dal 1987 al 1994 terrorizzò Emilia-Romagna e Marche.quelli che ancora avvolgono in una nebbia fitta la sera del 4 gennaio del 1991, quando in via Casini, al, furono trucidati i carabinieri Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, “64 anni in tre”, come ricorda Anna Maria, mamma di Otello. BOLOGNA COMMEMORAZIONEECCIDIO DELTrentaquattro anni dopo, mentre alvengono deposte corone di fiori al cippo che ricorda i giovanissimi carabinieri, c’è un’inchiesta, aperta in Procura, che punta adesso a diradare quella nebbia: “Fu un agguato, i fatti lo dicono”, è sicuro Ludovico Mitilini, fratello di Mauro.