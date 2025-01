Ilgiorno.it - Volete farvi seppellire con il vostro animale? Ecco come dovete fare (e cosa non si può fare)

Milano, 3 gennaio 2025 – L’eterno riposo a tu per tu col proprio cane, o gatto, ma pure uccellino o coniglio o roditore - che sia criceto od altro -, pesciolino, tartaruga, furetto, capra nana o pitone reale e insomma qualunque bestiola sia lecito tenersi in casada compagnia “o diletto”, cioè “senza fini produttivi, di lavoro o alimentari”, chiarisce in burocratese comunale Palazzo Marino annunciando d’aver dato attuazione, con una determina dirigenziale, alla legge regionale che nel 2022 ha introdotto nel regolamento delle attività funerarie, articolo 29, la possibilità di farsi tumulare con le ceneri del proprio pet,fossero quelle del partner o di un familiare stretto. Le limitazioni previste Finalmente anche i milanesi potranno farlo, con le procedure e i requisiti che il Comune ha stabilito per i cimiteri di propria giurisdizione.