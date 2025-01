Lapresse.it - Scuola, la protesta dei docenti di sostegno al MIUR: “Basta precarietà”

Diverse centinaia didiprecari si sono radunati davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a Roma, per chiedere il riconoscimento di una categoria troppo a lungo trascurata. “Dobbiamo essere uniti – afferma una manifestante appartenente al gruppo diidonei al concorso 2023 ma ancora precari – per trasformare insieme lain un luogo in cui crediamo, capace di garantire ai ragazzi continuità didattica e relazionale”.Il grido “!” riecheggia davanti al, dove un’altra insegnante denuncia le criticità dell’ultima proposta ministeriale relativa ai corsi di formazione promossi da Indire. “Non vogliamo ostacolare la specializzazione dei, ma non accettiamo le attuali condizioni di questi corsi. Chiediamo di poter incidere sulla loro strutturazione e sulle decisioni che li riguardano”.