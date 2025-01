Lanazione.it - Podismo, il Comune festeggia gli atleti fiorentini che hanno conquistato la Six star medal

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 - Sono le sei maratone tra le più famose e partecipate al mondo: Berlino, Boston, Chicago, Londra, New York, Tokyo. E anche tra le più desiderate. Completarne una dà diritto a una stella, collezionandole tutte si conquista la 'Six', trofeo molto ambito dai runner. Stamani l'assessora allo sport Letizia Perini hato quattro degli gli ottoche nel 2024completato il circuito: Marco Griffi, Marco del Medico, Eleonora Gambineri e Marco Brazzini (gli altri sono Silvia Borselli, Franco Scarpa, Tommaso Borracci e Stefano Bacherini) in rappresentanza delle società dica leggera e difiorentine Assi Giglio Rosso, Il Fiorino, Luivan e Fontanina. "Avete scritto il vostro nome nella storia e fatto brillare il nome di Firenze nelle vie del mondo - ha sottolineato l'assessora Perini - non è cosa da tutti correre confrontandosi con la gara 'regina' dell’ca leggera, accanto migliaia didi tanti Paesi e di tutte le età".