Isola Sacra, il 5 gennaio arriva la Befana Isolana

Fiumicino, 32024- Domenica 5, alle 16, in Piazza dei Bonificatori di, si terrà la tradizionale rappresentazione dellana. Prevista la degustazione di fagioli con le cotiche, dolciumi e vin brulé.Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà adottata la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via di Valle Sarca, Piazza dei Bonificatori di, Via Michele Valeri tra Via di Valle Sarca e Via Val d'Astico, dalle 16 alle 20 del 052025 e, comunque fino al termine della manifestazione.