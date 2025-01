Ferrari Lewis Hamilton | Sono entusiasta Sarà un anno da ricordare

Leggi su Ilfaroonline.it

dedica un pensiero aisti e gli appassionati di Formula Uno. Veste per la prima volta in carriera i colori dellae punta a traguardi importanti. Le sue parole arrivano dal social LinkedIN.Un pensiero aisti e agli appassionati di Formula 1, ma anche tutti quelli che puntano a nuove sfide nell’appena cominciato.Mette in chiaro gli obiettivi del 2025. Il Mondiale comincerà il prossimo mese di marzo e difenderà i colorei della Rossa insieme a Charles Leclerc.Come riporta l’Ansa,scrive: “Non potrei essere piùdell’che ci aspetta. Nel passare alla Scuderia, c’è molto su cui riflettere – scrive postando una foro di lui praticamente ancora bambino alle prese con una gara su un kart col numero 44 – A tutti coloro che stvalutando la loro prossima mossa nel 2025 abbracciate il cambiamento”.