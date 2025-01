Thesocialpost.it - Coppia di turisti trovata morta in Vietnam: il giallo delle stanze separate, nessuna violenza

La morte di unadi fidanzati, una britannica e un sudafricano, avvenuta in una casa vacanze in, rimane avvolta nel mistero. I corpi di Greta Marie Otteson, 33 anni, e Arno Quinton Els, 36, sono stati trovati in duedel Silverbell Villa a Hoi An, una località costiera nel centro del paese. Il personale della struttura ha scoperto i cadaveri il 26 dicembre scorso, come riportato da vari media britannici. Un portavoce del governo ha dichiarato: “Stiamo offrendo supporto alla famiglia della donna britannica deceduta ine siamo in contatto con le autorità locali”.Leggi anche: Elon Musk fuori controllo: accusa la sinistra britannica e invoca la liberazione di un estremistaLa polizia della provincia di Qu?ng Nam, che sta indagando sull’accaduto, ha riferito che non sono state trovate tracce disui corpi e non ci sono stati segni di effrazione o furto all’interno della villa.