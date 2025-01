Lapresse.it - Bologna, bufera su Card Cultura a dipendenti comune: “Insulto nascosto nella password”

Un regalo diventa un caso aldi: il Sindacato generale di base (Sgb) ha denunciato un presuntocelatoper attivare la2025 destinata aicomunali, come riportato dal Corriere di. Il dono del sindacoLa, è stata distribuita gli ultimi giorni del 2024 come segno di gratitudine per il lavoro svolto dai, accompagnata da una lettera firmata di pugno dal sindaco del capoluogo romagnolo, Matteo Lepore.“Non solo un segno di gratitudine per il tuo lavoro, ma anche un invito a diventare testimone dellabolognese, esplorando, valorizzando e condividendo la ricchezza del nostro patrimoniole. Grazie per il tuo impegno quotidiano e buon divertimento con la tua”, si leggemissiva.