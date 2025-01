Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre si scatena con i fuochi a prova di Fido: "In 1200 sotto il palco centrale, altri trecento al Pincio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Tiziana PetrelliGioia per la fine di un anno bisesto e funesto, tanta emozione e speranze riposte nel nuovo, brindisi con bicchieri di plastica senza tintinnii, tanti scintillii accesi e stelle filanti lanciate dal. Grande partecipazione nonostante il freddo polare, per il Capodanno fanese caratterizzato da un clima sereno e molto controllato. InXX, il cuore della festa, oltrepersone – questa la stima dei partecipanti secondo gli organizzatori – si sono radunate per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra brindisi e sorrisi, lasi è accesa di entusiasmo prima con il travolgente concerto dei Rinoceronti che ha riscaldato la, poi con il conto alla rovescia che ha scandito gli ultimi secondi del 2024 seguito da uno spettacolo did’artificio che ha illuminato il cielo.