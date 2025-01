Ildifforme.it - New Orleans, 15 vittime e 35 feriti nella strage: il killer è un veterano Usa

L'aggressore è Shamsud-Din Jabbar, un 42enne statunitense che ha servito per diversi anni nell'esercito Usa, portando avanti anche una missione in Afghanistan; secondo le testimonianze di chi lo conosceva era un insospettabile, convertito all'Islam in giovane età e poi radicalizzato dopo diversi anni. Le autorità indagano per comprendere se lasia collegata all'esplosione di un Cybertruck Tesla a Las VegasL'articolo New, 15e 35: ilè unUsa proviene da Il Difforme.