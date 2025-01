Dilei.it - I film in uscita nel 2025

Leggi su Dilei.it

Come ogni anno, la lista deiinè tremendamente ampia, soprattutto se i propri orizzonti sono alquanto ampi e non si limitano a Italia e Stati Uniti. Per evitare di creare un elenco gigantesco e poco pratico, ci concentriamo sui titoli più attesi e quelli consigliati al cinema nel, tra quelli che vantano già una data ufficiale di lancio.ina gennaioIl nuovo anno ha inizio in maniera decisamente convincente. Già dai primi giorni, infatti, la scelta in sala è molto interessante. Soddisfatti un po’ tutti i gusti, a partire da Better Man,visionario che racconta la storia di un uomo che ha creduto di poter realizzare i suoi sogni: Robbie Williams (in versione scimmia).Spazio poi al ritorno in sala di Robert Eggers con il tanto chiacchierato Nosferatu, che vede nel cast Willem Dafoe, Lily-Rose Depp (subentrata a Anya-Taylor Joy) e Bill Skarsgard, tra gli altri.