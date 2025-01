I due divorzi la conversione all’Islam il sogno dell’Isis | perché Shamsud-Din Jabbar ha fatto strage a New Orleans

Leggi su Open.online

Chi era e cosa voleva-Din Bahar, il 42enne texano che hala notte di Capodanno a New? Ha agito solo o aveva dei complici, magari ancora attivi? E che ruolo ha avuto l’Isis in quell’attacco? Sono le domande che tolgono il sonno all’America all’indomani del massacro di Bourbon Street, la nota strada pedonale del quartiere francese di New. Il bilancio è stato rivisto nel frattempo in peggio: le vittime accertate sono ora 15, decine i feriti.è morto nello scontro a fuoco ingaggiato dalla polizia dopo che il 42enne aveva messo in atto il suo piano criminale, investendo i passanti con un pick-up, quindi sparando colpi di pistola verso civili e poliziotti, chiunque gli passasse a tiro. «Un atto intenzionale per fare quanti più morti possibili», ha detto subito l’Fbi, che indaga per terrorismo e ora sta cercando i mettere insieme i pezzi del mosaico.