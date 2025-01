Lettera43.it - A Milano cani e animali seppelliti coi padroni: per il Comune è un «atto di civiltà»

Ildidarà la possibilità aididomestici di avere con sé i propri amici a quattro zampe anche dopo la morte. Le ceneri di, gatti, tartarughe, conigli, criceti, furetti, pesci e ogni genere di animale da compagnia potranno essere tumulate nella stessa sepoltura delle famiglie d’appartenenza, in ogni cimitero cittadino. Il provvedimento messo in campo da Palazzo Marino ha così dato concretezza a un articolo del regolamento regionale che risale al 2022. Il requisito principale è che l’animale venga tumulato nello stesso spazio del proprietario.Le regole approvate dalTra le indicazioni delci sono anche alcuni passaggi relativi alle lapidi, che non dovranno riportare epigrafi dell’animale né immagini che lo ritraggono. Si può esporre, invece, una foto del defunto in compagnia l’animale.