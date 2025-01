Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Uran si ritira: "Un viaggio straordinario"

Roma, 1 gennaio 2025 - Tradizionalmente, nell'1 gennaio è il giorno in cui tutto si resetta: i corridori cambiano squadre e queste ultime, a volte, mutano la denominazione. Poi c'è chi, magari anche dopo averlo annunciato nei mesi precedenti, è costretto a fare i conti con l'effettivo inizio di una nuova vita: quella da ex ciclista, come Rigoberto, che si è congedato ufficialmente da un mondo dal quale ha ricevuto tanto e a cui lui stesso ha dato tanto. Le dichiarazioni diIl colombiano, che per ultimo ha corso con l'EF Education-EasyPost, ha affidato ai propri canali social le parole di addio al professionismo, avventura cominciata nel 2006: il tutto partendo proprio dal commiato all'ultima squadra di militanza. "Oggi per me è una giornata piena di emozioni difficili da spiegare a parole.