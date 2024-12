Lettera43.it - Uno studente italiano è stato arrestato in Iraq con l’accusa di fare propaganda all’Isis

Lunedì, le Forze di mobilitazione popolare (Pmf) irachene hanno annunciato l’arresto a Tikrit di un cittadinoaccusato diper l’Isis nella provincia di Saladino, in. Lo scrive l’agenzia Shafaq News. Le Pmf, una milizia filoiraniana che si occupa di combattere l’Isis in, ha riferito che, in coordinamento con le forze di sicurezza locali, èarreun uomo descritto come un «terroristacoinvolto nella diffusione delladell’Isis». Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’arresto o sulle attività del sospetto. Il cittadino arreidentificato come Marco Picillo, classe 1999, un dottorando in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Torino che è entrato inil 27 dicembre. Le Pmf hanno pubblicato una foto del passaporto di Picillo e del libro che aveva con sé: Bandiere Nere.