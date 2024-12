Oasport.it - Gianni Savio si è spento a 76 anni: lo storico direttore sportivo si arrende dopo una malattia

Leggi su Oasport.it

è morto all’età di 76. Una leggenda nel mondo del ciclismo, un, rimasto in questo sport per 40e scoprendo tantissimi talenti: su tutti Egan Bernal, portato all’Androni Giocattoli. Il colombiano sarebbe stato poi il primo colombiano a vincere il Tour de France e avrebbe trionfato al Giro d’Italia 2021.Conosciuto come il Principe, era affetto da diverso tempo da unache l’ha piegatotanta sofferenza. Tantissima è stata la sua attenzione al movimento sudamericano, specialmente in territorio colombiano e venezuelano: ricoprì persino l’incarico di commissario tecnico della nazionale colombiana élite.Tanti sono stati i corridori di grandissimo livello passati sotto la sua gestione, per citarne alcuni Andrea Tafi, José Rujano, Iván Parra, Michele Scarponi, Franco Pellizotti, Fausto Masnada, appunto Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa e Mattia Cattaneo.