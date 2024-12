Agi.it - La panchina del Milan resta portoghese

AGI - Adesso è ufficiale: Paulo Fonseca non è più l'allenatore del. Il nuovo tecnico dei rossoneri è Sergio Conceicao. Lo ha annunciato il club rossonero in una nota. L'allenatoreex Porto ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. "Ilrivolge un caloroso benvenuto a Sergio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni", aggiunge la società lombarda nel comunicato. Con Paulo Fonseca sono già sei i cambi diin seria A dopo solo 18 giornate. Il primo a dover lasciare il suo posto è stato a settembre Daniele De Rossi, 'silurato' dalla Roma e sostituito da Ivan Juric. La sua avventura coi giallorossi dura però solo 8 partite: tre vittorie e 5 sconfitte non gli garantiscono la permanenza e viene quindi rimpiazzato da Claudio Ranieri.