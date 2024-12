Rompipallone.it - La Juve ci prova e Giuntoli tenta l’affondo: presentata l’offerta per il difensore

Ultimo aggiornamento 30 Dicembre 2024 21:49 di redazioneArchiviato l’ennesimo pareggio di stagione, lapensa già a gennaio: Cristianopresentaper il.Il risultato maturato ieri all’Allianz Stadium non è di certo ciò che i tifosi dellantus chiedevano alla propria squadra. Nonostante un avversario ostico come la Fiorentina, da sempre spina nel fianco per le zebre, i tre punti ieri erano possibili. Ed oltre ad essere un obiettivo sono stati realtà per buona parte della gara, fino a quando la zampata di Riccardo Sottil non ha spento l’entusiasmo degli spalti.Un 2024 da archiviare presto, dunque, per la società di via Druento che, nonostante la conquista della Coppa Italia, vuole molto di più. Con le ghiotte opportunità messe sul piatto da questa stagione, la squadra guidata da Thiago Motta può – e deve – riscattare le delusioni maturate sino ad ora.