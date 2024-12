Secoloditalia.it - Gli scioperi non finiscono mai: per gennaio già indetti 45. Il 10 sarà venerdì nero nei trasporti

Scontri e precettazioni non sembrano aver ammorbidito la piazza: nel calendario del Garante degli, per il mese dirisultano già 45 gliin programma, esclusi quelli revocati. E irestano i protagonisti della protesta, e quindi dei disagi preannunciati. Per chi deve spostarsi via mare, la data da segnare è quella dell’8quando a scioperare saranno i rimorchiatori napoletani (dalle ore 12.00 dell’8alle ore 12.00 del 9), e i lavoratori di Caronte & Tourist isole minori e Siremar.Il 10si preannuncia una giornata nera dei. Treni a rischio con lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori Rfi, mentre il Tpl farà i conti con lo sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale. A scioperare saranno anche i lavoratori di Ferrovie della Calabria dalle ore 11.