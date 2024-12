Gisèle Pelicot, l'ex marito che l'ha fatta violentare per dieci anni rinuncia all'appello. Accetta la condanna a 20 anni

Leggi su Open.online

Dominique, l’uomoto a 20di carcere per aver drogato, violentato e fattoda altri uominimoglie, non farà ricorso contro il verdetto dei giudici di Avignone. Il processo di primo grado si è chiuso con ladel 72enne e degli altri 50 co-imputati. Tutti uomini di età compresa tra i 27 e i 62, la maggior parte di loro finiti alla sbarra con l’accusa di stupro aggravato. Dei 50 imputati – se si esclude Dominique– quindici hanno deciso di presentare ricorso. Questo significa che nei prossimi mesi affronteranno il processo d’appello, sperando di ottenere una riduzione della pena.Niente ricorso per DominiqueDominiqueha scelto di non percorrere questa strada,ndo di fatto laa 20di reclusione inflitta a inizio dicembre.