Concerti di fine anno, più treni ma non per Avellino senza stazione

Tempo di lettura: 2 minutiE’ ufficiamente scattato il contro alla rovescia per i concertoni di Capod(LEGGI QUI) e grandi città come Napoli e Salerno sono pronte ad accogliere migliaia di persone nella notte più lunga dell’.Per questotalia, in accordo con la Regione Campania ha previsto corse staordinarie per raggiungere Napoli e Salerno, per un totale di 30a disposizione in più per circa 14 mila posti aggiuntivi.In particolare sarpoteziate le linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.Complessivamente sar22 idel Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 iin più a Salerno (4 da Salerno in direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.