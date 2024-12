Lanazione.it - "Centro distrutto dalle bombe. Cittadini autori della rinascita"

Poggibonsi ha ricordato ieri mattina gli ottantuno anni dai bombardamenti che distrussero la città. Più del 75 per cento degli edifici rasi al suolo e un drammatico tributo, sotto le macerie, di 105 vittime e centinaia di feriti in seguito alle incursioni aeree delle "fortezze volanti" delle truppe alleate, che individuarono in Poggibonsi ildi un rilevante nodo di comunicazioni, stradali e ferroviarie. I tragici avvenimenti del 29 dicembre 1943 sono stati ripercorsi ieri mattina dalla sindaca Susanna Cenni, nella cerimonia voluta dall’amministrazione comunale e dalla sezione Anpi Armando Targi di Poggibonsi. "La nostra città ha una storia di impegno civico e democratico - afferma Cenni - una storia segnata dalla guerra e dalla distruzione, ma anche dalla ricostruzione e dalla capacità dei poggibonsesi di rimboccarsi le maniche.