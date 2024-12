Cecilia Sala per l’estradizione dell’iraniano Abedini Najafabani servono almeno due mesi E c’è un’altra mossa che solo Nordio può fare

Leggi su Open.online

Tempo, il fattore tempo è un aspetto chiave della vicenda della giornalista, il cui arresto è avvenuto a Teheran lo scorso 19 dicembre ed è stato reso pubblico una settimana più tardi. Ieri il dipartimento Usa a Repubblica ha invitato l’Iran «a rilasciare i detenuti arrestati arbitrariamente», dando conferma che la vicenda è legata a doppio filo con quella di Mohammad, ingegnere 38enne, con doppio passaporto svizzero iraniano, fermato all’aeroporto di Malpensa il 16 dicembre scorso. Però proprio Repubblica oggi, in un pezzo a firma di Giuliano Foschini, sottolinea come ci vogliano non meno di dueperché la Corte di appello di Milano decida suldell’ingegnere accusato negli Stati Uniti di associazione per delinquere, violazione delle leggi sull’esportazione e sostegno a una organizzazione terroristica.