Tvplay.it - Brutte notizie per l’Inter, l’operazione salta: l’annuncio gela Marotta

In casa Inter arrivanoper il mercato: il colpo tanto voluto adesso è sfumato,non lascia dubbi.si sta preparando per il big match che dovrà affrontare contro l’Atalanta a Riad in semifinale di Supercoppa Italiana. Nel frattempo, però, è arrivato anche un annuncio che ha portato con sé dichiarazioni chiare: il colpo, a parametro zero, sta per sfumare definitivamente.per(LaPresse) – Tvplay.it, come già anticipato dalle maggiori emittenti sportive, difficilmente si muoverà sul mercato di gennaio perché la rosa è vista come completa da Oaktree. Simone Inzaghi procederà quindi con gli uomini che ha già a disposizione fino alla fine della stagione ancora piena zeppa di appuntamenti da tenere in considerazione.