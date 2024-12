Liberoquotidiano.it - "Sinner, una forza della natura": Kyrgios perde la testa, le parole che ribaltano tutto

"So che non sono più giovane. Oggi ci sono Jannik, Carlos Alcaraz e Holger Rune che sono forze". Quando non si parla di doping e si torna a discutere di tennis giocato, Nicklascia da parte veleni e sospetti e recupera un briciolo di lucidità. Alla vigilia del debutto nel torneo Atp 250 di Brisbane che segna l'inizioprossima stagione e il suo ritorno in campo dopo un anno di assenza per infortunio, l'australiano che da mesi bombarda il tennista italiano per la questione Clostebol riconosce la giusta distanza tra lui e il 23enne di San Candido e a 29 anni e con troppi acciacchi sulle spalle e nel polso ammette: "So di essere nell'ultima fasemia carriera, mi sto solo godendo il viaggio". Se la vedrà con il giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 31 del ranking mondiale e famoso per i suoi servizi-bomba.