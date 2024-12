Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn difende il ritardo di Batman 2

Leggi su Mistermovie.it

L’universo DC Studios sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, conalla guida di un ambizioso riavvio previsto per il 2025. Tuttavia, non tutte le scelte stanno incontrando il favore del pubblico, come dimostra il caso di The2. Il tanto atteso sequel, originariamente annunciato per il 2025, è stato posticipato due volte e ora è previsto per il 1° ottobre 2027.dice la sua suldi TheParte 2, co-CEO di DC Studios, ha affrontato le critiche attraverso la piattaforma Threads, sottolineando che intervalli di diversi anni tra i film sono una pratica comune nell’industria cinematografica. Ha citato esempi come i sette anni tra Alien e Aliens, i quattordici anni tra Gli Incredibili e il suo seguito, e i sei anni tra i volumi 2 e 3 di Guardiani della Galassia.