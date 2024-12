Ilgiorno.it - La regola del cin cin: "Bollicine d’ordinanza. Ma senza esagerare"

il vino non c’è festa e, soprattutto, è un Capodanno triste. Per iniziare il 2025 nel migliore dei modi, tuttavia, non bisognacol bere". Il consiglio arriva da Fabio Mondini, miglior professionista d’Italia nel 2016, titolare di un ristorante a Misinto e responsabile della formazione dei ragazzi degli istituti alberghieri per l’Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana), unica realtà della nostra penisola riconosciuta dall’Asi (Association de la sommellerie internationale). Mondini sottolinea: "Il brindisi per salutare l’anno nuovo è rigorosamente con una bollicina metodo classico. Chi vuole fare un figurone punta sullo Champagne, ma credo che anche i nostri Trento doc, Franciacorta, Alta Langa e Oltrepò Pavese facciano la loro bella figura. Mi rendo conto che il metodo classico non piace a tutti.