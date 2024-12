Donnapop.it - Fedez difende Tony Effe dopo la decisione di Gualtieri per il Capodanno di Roma: cosa ha detto l’ex marito di Chiara Ferragni?

Inaspettatamente, a pochi mesi dal Festival di Sanremo 2025,ha difeso, con cui ha avuto parecchio da discutere nell’ultimo anno.è successo? Come sappiamo, entrambi i rapper saranno Big in gara sul palco del Teatro Ariston. Nonostante il dissing dei mesi scorsi, però,diha voluto spezzare una lancia nei confronti del collega. Tutto è cominciato con l’esclusione del trapperno daldi.Come sappiamo, il Sindaco della Capitale ha deciso di escluderedal concertone di, proprio nel centro della città. Il motivo ha a che fare con i suoi testi, giudicati da molti misogini e pericolosi. Nonostante fosse confermata la sua presenza, quindi, il cantante è stato comunque fatto fuori.Insieme a lui anche i colleghi Mahmood e Mara Sattei hanno deciso di non aderire all’ultimo al grande evento, come segno di solidarietà nei confronti del trapper.