Oasport.it - Volley, Malwina Smarzek: “Sono passati due anni dai miei ultimi pensieri suicidi, ero sola e sopraffatta”

Leggi su Oasport.it

, attaccante di Pinerolo e della Nazionale Polacca di, ha rivelato un aspetto importante della propria vita privata in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Oggi ricorrono 5da quando ho sentito per la prima volta gli attacchi di panico insinuarsi nella mia vita. Ricordo quanto misentita incompresa, ignorata a volte. Neglitreho lottato con la depressione, che era la mia ombra e mi accompagnava nei momenti più bui. Mi sentivoe impotente”.La bomber è entrata nel dettaglio: “Ogni giorno era una lotta e lo sport, che prima mi dava gioia, diventava una tortura senza fine. Conciliare la mia depressione con la mia passione, che non era più una passione, era difficilissimo. Spesso dovevo costringermi ad allenarmi, anche quando una stupida doccia o fare colazione erano una sfida.