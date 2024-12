Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della ventesima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 28 dicembre 2024 – Archiviato il Boxing day, laB torna subito in campo per il ventesimo turno di campionato. Aprirà lalo scontro tra Cremonese e Brescia, in programma alle 12:30 allo Zini: i grigiorossi sono reduci dalla vittoria nel big match contro il Cesena, la prima dopo una sconfitta e due pareggi, che gli ha permesso di rilanciarsi in classifica. Alle 15 scenderanno in campo Spezia e Sassuolo. I primi giocheranno in trasferta contro un Bari che non riesce più a vincere, come dimostrano i tre k.o. consecutivi, mentre i secondi ospiteranno il Cosenza, reduce dal pareggio all'ultimo respiro nel derby contro il Catanzaro. Alla stessa ora, andranno in scena anche Modena – Sudtirol, Mantova – Reggiana e Carrarese – Cesena. Catanzaro – Salernitana, Citta– Palermo e Juve Stabia – Frosinone, invece, sono in programma per le 17:15.